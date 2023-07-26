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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

F-16 для України. Партнери ще не погодили деталей підготовки українських пілотів – ЗМІ

F-16 для України. Партнери ще не погодили деталей підготовки українських пілотів – ЗМІ
Фото: Getty Images

Країни-учасники Коаліції винищувачів для України остаточно не затвердили планів навчання українських пілотів експлуатації обіцяних F-16 попри заяви про терміни постачання цих літаків.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, США та країни Європи поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16. 

Зазначається, що Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які підтримують навчання, проте досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Politico пише, що одна з пропозицій щодо навчання, яка перебуває на обговоренні, передбачає відрядження українських пілотів до США для проходження тренувань у 162 повітряному крилі підрозділу ВПС Національної гвардії, що базується в Тусоні (штат Аризона), де літати на F-16 уже навчаються іноземні партнери.

Втім анонімні джерела повідомили виданню, що така ідея не знайшла підтримки.

Інший план передбачає відряджання американських військових льотчиків до Європи для навчання українців десь за межами цієї країни. Однак, за словами двох офіційних осіб США, остаточного рішення ухвалено не було.

– Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану, – сказав один з американських чиновників, який побажав залишитися анонімним.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю іноземним журналістам заявив, Україна отримає багатофункціональні легкі винищувачі F-16, але постачання цих літаків займе орієнтовно декілька місяців.

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Військові навчання, Винищувач F-16, Зброя для України, США
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