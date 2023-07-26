Феєрверк посеред дороги: в Тюмені вибухнула вантажівка
У російському місті Тюмень просто на дорозі вибухнула вантажівка.
Про це пишуть у ЗМІ та публікують відповідні відео.
– Тюмень. Чудовий феєрверк, – написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
На відео видно, як вантажівка деякий час стоїть на дорозі та димиться, а через декілька секунд вибухає. Вогнище здіймається велике.
А ось самих росіян такий феєрверк потішив, вони сміються за кадром та радіють пекельному видовищу у своїй країні.
Про причини вибуху, а також про постраждалих нічого не відомо.
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Фото: скрин з відео
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