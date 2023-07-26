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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Феєрверк посеред дороги: в Тюмені вибухнула вантажівка

Феєрверк посеред дороги: в Тюмені вибухнула вантажівка

У російському місті Тюмень просто на дорозі вибухнула вантажівка.

Про це пишуть у ЗМІ та публікують відповідні відео.

– Тюмень. Чудовий феєрверк, – написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

На відео видно, як вантажівка деякий час стоїть на дорозі та димиться, а через декілька секунд вибухає. Вогнище здіймається велике.

А ось самих росіян такий феєрверк потішив, вони сміються за кадром та радіють пекельному видовищу у своїй країні.

Про причини вибуху, а також про постраждалих нічого не відомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрин з відео

Вибух, Росія
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