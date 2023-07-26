США вистачить зброї й для допомоги Україні, й для власної армії – Пентагон

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що у них вистачить озброєнь як на військову допомогу Україні, так і на потреби власної армії.

Про це на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, зазначивши, що кожен пакет військової допомоги ЗСУ складається колегіально.

– У нас є зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, що мають, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні, — сказала Сінгх.

Вона наголосила, що США завжди підтримуватимуть свою оборону та одночасно матимуть можливість допомагати Україні.

– Одна з речей, про які ми продовжуємо говорити — ми з Україною надовго. І тому ми збираємося продовжувати оцінювати, що ми можемо передати їм, не опускаючись нижче за рівень нашої готовності, — зауважила спікерка Пентагону.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України на $400 млн. Він включає додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS. Також у пакет увідуть зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортери Stryker, понад 28 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат і багато іншого.

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