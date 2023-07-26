У Держдепі спрогнозували наслідки для РФ у разі нападу на кораблі у Чорному морі
Країни, які брали участь в реалізації Чорноморської зернової ініціативи, “легко не відреагують”, якщо Росія зважиться напасти на їхні кораблі.
Про це заявив на брифінгу заступник глави Державного департаменту США Ведант Пател.
– Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі, – наголосив американський дипломат.
Він зауважив, що зараз в акваторії Чорного морі перебувають кораблі з усіх куточків світу, вони доставляли зерно та продукти з України країнам, які дуже їх потребують.
Пател не конкретизував можливі наслідки для РФ.
Напередодні у Держдепі США попередили, що після блокування зернової угоди та масованих атаках на портову інфраструктуру України Росія може готувати в Чорному морі операцію під чужим прапором.
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