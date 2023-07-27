Це жорстоке літо, настала ера глобального кипіння: липень поб’є рекорд зі спеки
Липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Необхідно вжити термінових заходів для боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.
Про це на пресконференції заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
– Сьогодні всесвітня метеорологічна служба і європейська організація Copernicus опублікували офіційні дані, які підтверджують, що липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем у світовій історії, – сказав він.
Гутерреш зазначив, що липень поб’є історичні рекорди за температурними показникам навіть попри те, що найближчими днями очікується похолодання.
– Згідно з даними, які були опубліковані сьогодні, у липні 2023 року метеорологи спостерігали три найспекотніші тижні за всю історію і зафіксували найвищу температуру води в океані за липневий період, – додав він.
Генсек ООН також заявив про наслідки аномальної спеки.
– Дітей зносять мусонні дощі, сім’ї тікають від пожеж, робітники непритомніють від палючої спеки. Для величезних частин Північної Америки, Азії, Африки та Європи – це жорстоке літо. Для планети це катастрофа, – наголосив він.
За словами Гутерреша, “ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння”.
Генсек ООН закликав світових лідерів негайно вжити заходів для боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути ще більш трагічних наслідків.
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