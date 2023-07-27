Україна все ще має велику бойову міць для продовження контрнаступу – Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін Остін не коментував хід контрнаступу Сил оборони чи деталі бойових дій, проте зауважив, що Україна “зберігає живу силу й техніку” попри те, що її війська змушені прокладати собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.
– У них все ще є можливості, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути, – заявив він на пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї.
На його думку, Україна добре підготовлена для досягнення успіху і “вона все ще має велику бойову міць”.
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська протягом минулої доби не змогли відновити втрачені позиції в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку.
Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і завдають вогневого ураження.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська