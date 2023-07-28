Британці випадково відправили секретні документи в Малі, країні-союзнику Путіна – The Times

Співробітники Міноборони Великої Британії помилково відправили державні секретні документи в Малі, африканську країну, що має тісні зв’язки з Кремлем.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Британські чиновники, які намагалися зв’язатися з Пентагоном, що використовує доменне ім’я “.mil”, помилково пропустили літеру “i” і натомість відправили повідомлення в Малі, де використовується доменне ім’я “.ml”.

Малі є однією з шести африканських держав, яким російський диктатор Путін на нещодавньому саміті в Росії пообіцяв безкоштовне зерно. А тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта звернувся до найманців ПВК Вагнера по допомогу, щоб підтримувати свою владу і придушити повстанців-джихадистів.

Більшість електронних листів, надісланих до Малі, містили банальну інформацію, наприклад, дати, коли співробітники Міноборони та Міністерства закордонних справ Великої Британії йшли у відпустку. Але були документи, в яких детально описувалися британські дослідження в галузі гіперзвукових ракет.

Зараз у Британії розпочато розслідування інциденту.

Раніше газеті Financial Times вдалося з’ясувати, що мільйони електронних листів американських військових також помилково було надіслано до Малі. Це виявив голландський інтернет-підприємець Йоганнес Зуурбієр (Johannes Zuurbier), який за контрактом із Малі керував доменом “.ml”.

На одному з етапів Зуурбієр на універсальну адресу отримував до 20 тис. помилково відправлених листів на день. Там були плани поїздок високопоставлених американських генералів і списки екіпажів кораблів. Після того, як Пентагон вжив відповідних заходів, кількість листів скоротилася до кількох сотень на день.

Варто зазначити, що Зуурбієр протягом десяти років намагався попередити Пентагон про витік даних. І ось тепер на початку цього тижня Зуурбієр зібрав усі електронні листи, помилково надіслані в Малі з січня – вийшло понад 100 тис.

Більшість листів є спамом, деякі з них містять конфіденційну інформацію. Наприклад, в одному листі були вказані імена британських і американських учених, які займаються дослідженнями гіперзвукових ракет у Портон-Дауні.

Гіперзвукові ракети – одна з найважливіших галузей військових технологій для ядерних держав, адже така зброя дасть змогу обходити протиповітряну оборону.

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