На нафтопереробному заводі в Самарі стався вибух – що відомо
Вдень 28 липня у російському місті Самара на території Куйбишевського нафтопереробного заводу стався вибух.
Як повідомляють росЗМІ, спрацював вибуховий пристрій. За попередніми даними, постраждалих і серйозних руйнувань немає.
У Telegram-каналі Baza пишуть, що вибух на заводі в Самарі влаштував співробітник підприємства.
Він нібито заклав саморобний вибуховий пристрій у покинутій будівлі одного з цехів. Підозрюваного вже затримали під час спроби виїхати з Росії до Казахстану.
Куйбишевський нафтопереробний завод входить у групу Роснафти.
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