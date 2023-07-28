На нафтопереробному заводі в Самарі стався вибух – що відомо

Вдень 28 липня у російському місті Самара на території Куйбишевського нафтопереробного заводу стався вибух.

Як повідомляють росЗМІ, спрацював вибуховий пристрій. За попередніми даними, постраждалих і серйозних руйнувань немає.

У Telegram-каналі Baza пишуть, що вибух на заводі в Самарі влаштував співробітник підприємства.

Він нібито заклав саморобний вибуховий пристрій у покинутій будівлі одного з цехів. Підозрюваного вже затримали під час спроби виїхати з Росії до Казахстану.

Куйбишевський нафтопереробний завод входить у групу Роснафти.

Україна арештувала чимало активів компаній, які належать корпорації, оскільки прибутки від їхньої діяльності використовували для фінансування війни РФ проти України.

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