Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 16%, що спричинило здорожчення пального у США

За останні п’ять тижнів світові ціни на нафту зросли більш ніж на 16%. Це є найтривалішим зростанням, відтоді як повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевернуло енергетичні ринки.

Як зазначає CNN, ціна на нафту марки Brent, що є світовим орієнтиром, у п’ятницю 28 липня впала на 0,1% до $84 за барель, але це зростання й надалі становить 3,9%.

Ціни на нафту в Сполучених Штатах також зросли на 3,9% цього тижня, і це найдовше ралі з квітня 2022 року.

Це спричинило стрибок цін на бензин у США, які сьогодні досягли в середньому $3,73 за галон, що є найвищим рівнем із середини листопада 2022 року.

Скорочення видобутку нафти

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році світовий попит на нафту зросте на 2,2 млн барелів на добу до рекордних 102 млн.

Втім, світовий видобуток нафти, за прогнозами експертів, зросте лише на 1,5 млн барелів на день до 101,5 млн.

Дефіцит пропозиції посилився через скорочення видобутку країнами ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти).

У квітні, у відповідь на падіння цін на нафту майже на 38% від їхнього піка минулого року, група, до якої входять ОПЕК, Росія та інші менші виробники, пообіцяла скоротити видобуток більш ніж на 1,6 млн барелів на день до кінця року.

– Нещодавнє зростання цін було спричинене насамперед добровільним скороченням видобутку, оголошеним ОПЕК+ у квітні, – сказав стратег інвестиційного банку UBS Джованні Стауново в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що додаткові добровільні скорочення, оголошені Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером сирої нафти, на початку цього місяця, ще більше посилять тиск на нафтові ринки.

Як зазначає CNN, деякі найбільш економічно розвинені держави ігнорують попередження про уповільнення зростання, попри досі високу інфляцію та болісне підвищення процентних ставок.

Нафтові трейдери роблять ставку на те, що стійкі економіки перетворяться на стійкий попит, і що в умовах, коли відсоткові ставки наближаються до свого піку, перспективи зростання можуть покращитися.

Джерело : CNN

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