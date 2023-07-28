Україна може отримати перші танки Abrams у вересні – Politico
Американські бойові танки Abrams, найімовірніше, привезуть в Україну у вересні.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела.
У серпні кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де їм проведуть модернізацію. Після цього у вересні перша партія Абрамсів буде відправлена в Україну.
Видання зазначає, що зараз з’явилися більш конкретні терміни постачання танків, адже раніше в Пентагоні говорили, що Україна отримає Абрамси приблизно восени.
США відправляють старі моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2. Відправка новіших танків зайняла б рік.
Варто зазначити, що США зосереджені на тому, щоб поставити Україні більше зброї для контрнаступу і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.
За словами представника промисловості та помічника конгресмена, перша партія складатиметься з шести-восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає чисельності українського батальйону.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська