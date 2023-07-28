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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна може отримати перші танки Abrams у вересні – Politico

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Американські бойові танки Abrams, найімовірніше, привезуть в Україну у вересні.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела.

У серпні кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де їм проведуть модернізацію. Після цього у вересні перша партія Абрамсів буде відправлена в Україну.

Видання зазначає, що зараз з’явилися більш конкретні терміни постачання танків, адже раніше в Пентагоні говорили, що Україна отримає Абрамси приблизно восени.

США відправляють старі моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2. Відправка новіших танків зайняла б рік.

Варто зазначити, що США зосереджені на тому, щоб поставити Україні більше зброї для контрнаступу і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.

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За словами представника промисловості та помічника конгресмена, перша партія складатиметься з шести-восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає чисельності українського батальйону.

Джерело: Politico
Війна в Україні, США, Танки для України
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