Україна може отримати перші танки Abrams у вересні – Politico

Американські бойові танки Abrams, найімовірніше, привезуть в Україну у вересні.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела.

У серпні кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де їм проведуть модернізацію. Після цього у вересні перша партія Абрамсів буде відправлена в Україну.

Видання зазначає, що зараз з’явилися більш конкретні терміни постачання танків, адже раніше в Пентагоні говорили, що Україна отримає Абрамси приблизно восени.

США відправляють старі моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2. Відправка новіших танків зайняла б рік.

Варто зазначити, що США зосереджені на тому, щоб поставити Україні більше зброї для контрнаступу і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі.

За словами представника промисловості та помічника конгресмена, перша партія складатиметься з шести-восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає чисельності українського батальйону.

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.