Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”

Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Світові час визнати, що заяви російського диктатора Володимира Путіна не мають значення, не впливають на глобальні процеси, не визначають перебіг подій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, Путін не є сьогодні особою, чиї висловлювання містять хоч би дещицю правди.

– Його рівень – випрошувати “переговори хоч із кимось щодо України” та розповідати небилиці про “виведення окупаційного угруповання з Київської області на прохання”, – вважає Подоляк.

За словами радника керівника Офісу президента, світу не варто звертати увагу на скиглення Путіна, тоді вдалося би багато проблем вирішити оперативно.

Читайте також
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Українські військові

Війна в Україні, Володимир Путін, Михайло Подоляк, Офіс президента, Росія, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Є поступові, але впевнені просування: Маляр про контрнаступ Сил оборони України
Українські військові
Маск відмовив Україні у використанні Starlink в районі Криму – NYT
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
На Сумщині пролунав вибух під час ракетної атаки
Х-555
Сили оборони України успішно завдали удар по Чонгарському мосту – ЗСУ
Українські військові
Ми робимо все, щоб не знадобилося: в Міненерго пояснили, чи відключатимуть світло взимку
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь