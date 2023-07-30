Не звертайте уваги на скиглення: Подоляк про заяви Путіна щодо “переговорів з Україною”

Світові час визнати, що заяви російського диктатора Володимира Путіна не мають значення, не впливають на глобальні процеси, не визначають перебіг подій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, Путін не є сьогодні особою, чиї висловлювання містять хоч би дещицю правди.

– Його рівень – випрошувати “переговори хоч із кимось щодо України” та розповідати небилиці про “виведення окупаційного угруповання з Київської області на прохання”, – вважає Подоляк.

За словами радника керівника Офісу президента, світу не варто звертати увагу на скиглення Путіна, тоді вдалося би багато проблем вирішити оперативно.

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