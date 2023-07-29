Переворот у Нігері може бути вигідний Путіну – The Times

Генерал Абдурахман Чіані, який оголосив себе новим лідером Нігеру, виступив на державному телебаченні із закликом про міжнародну підтримку. На це дуже швидко відреагувала російська приватна військова компанія Вагнера.

Як пише видання The Times, для ПВК Вагнера це шанс отримати новий плацдарм для своїх дій в Африці.

Генерал Абдурахман Чіані разом із військовими виступив проти демократично обраного президента Базума, який намагався боротися з джихадистами в африканському регіоні Сахель.

Чіані ж звернувся до іноземних лідерів, заявивши: Я прошу технічних і фінансових партнерів, які є друзями Нігеру, зрозуміти специфічну ситуацію, в якій опинилася наша країна, і надати їй всю необхідну підтримку, щоб вона могла впоратися з викликами, що стоять перед нею.

На цей заклик відгукнувся ватажок найманців Вагнера Євген Пригожин, назвавши це битвою народу Нігеру проти своїх колонізаторів.

Пригожин запевнив, що тисячі найманців Вагнера “здатні навести порядок, знищити терористів”.

Варто зауважити, що низка африканських країн і західні держави з тривогою відреагували на переворот – вимагають відпустити Базума та відновити конституційний порядок у Нігері.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков на саміті Росія-Африка, який розпочався в четвер у Санкт-Петербурзі, заявив, що переворот у Нігері дуже активно обговорювався.

За повідомленнями ЗМІ, в столиці Нігеру Ніамеї натовпи з російськими прапорами розгромили й підпалили партійну штаб-квартиру президента Базума. Сам він забарикадувався. Проте поки немає жодних ознак того, що Москва або Вагнер доклали руку до повалення Базума.

Варто наголосити, що іноземні країни не оголошували про плани втручання в Нігер. Проте й Чіані застеріг від будь-яких спроб витягти Базума, якого утримують під вартою разом із родиною. Чіані заявив, що іноземне військове втручання призведе до масового вбивства населення Нігеру та хаосу.

До речі, Нігер є одним із найбільших у світі виробників урану.

Джерело : The Times

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