Асоціюється з посадою президента. Як республіканці підживлюють маскулінний образ Трампа

Змагання серед республіканців на цьогорічних праймеріз, хто ж наймужніший, у самому розпалі й ускладнюється тим, що кандидат у президенти Дональд Трамп доволі успішно проєктував образ мачо. Республіканські виборці відгукнулися на нього.

Про це пише видання Five Thirty Eight.

Кожні президентські вибори – це намагання переконати американців, що кожен із кандидатів відповідає маскулінним стереотипам та ідеалам (рішучість, домінантність, агресія), які асоціюються з президентською посадою. Серед жінок-кандидаток це теж спостерігається.

Для Трампа маскулінна ідентичність не пов’язана з демонстрацією фізичних переваг – скільки миль Трамп може пробігти або чи може він витиснути певну вагу лежачи. Його версія мужності підживлюється, зокрема, приниженням інших кандидатів, агресією до жінок, та афектом “кажи, як є, і не проси вибачення”.

Інші кандидати від Республіканської партії не намагаються наслідувати ці аспекти поведінки Трампа. Експерти вважають, що суперникам Трампа буде дуже важко переконати первинний електорат, що вони такі ж сильні лідери, як і Трамп.

За словами професорки психології в Університеті штату Пенсильванія Терези Вессіо, чим більше людей думають, що хороші чоловіки повинні мати високу посаду, статус, домінантність і жорсткість, тим більше вони підтримують Трампа.

Видання наголошує, що Трамп – далеко не перший кандидат у президенти, який намагається використати маскулінність заради політичної вигоди, щоб збити з ніг суперників. Дослідження за дослідженням показують, що кандидатура Трампа і його президентство знайшли відгук у людей, які вірять у традиційні гендерні ролі.

Дослідження Vescio у 2021 році показало, що люди, які сповідують певний тип традиційної маскулінності – як жінки, так і чоловіки – більш ймовірно підтримували Трампа на виборах у 2016 і 2020 роках.

Відчуття того, що чоловіки – часто саме білі чоловіки – втрачають владу, за останні кілька років набирає обертів серед правих.

Опитування позапартійної дослідницької фірми PerryUndem показало, що частка чоловіків-республіканців, які вважають, що “суспільство карає чоловіків лише за те, що вони поводяться як чоловіки”, зросла з 68% у 2020 році до 82% у 2022 році. Опитування Pew Research Center у 2021 році показало, що чоловіки-республіканці частіше стверджують, що існує певна дискримінація щодо чоловіків (49%), ніж про те, що існує певна дискримінація щодо жінок (44%).

В опитуванні 2022 року від Центру досліджень американського життя Американського інституту підприємництва йшлося, що 75% чоловіків-республіканців і 60% жінок-республіканок згодні з тим, що білих чоловіків занадто часто звинувачують у проблемах американського суспільства.

Так само 78% чоловіків-республіканців і 65% жінок-республіканок вважають, що США стали “занадто м’якими і жіночними”.

Нещодавнє опитування, проведене компанією Ipsos на замовлення журналу Politico, показало, що 65% республіканців вважають, що рух #MeToo не дозволяє чоловікам вільно висловлюватися на роботі.

А 52% республіканців згодні з тим, що традиційна структура сім’ї, де батько працює, а матір займається домашнім господарством, найкраще дає дітям можливість досягти успіху.

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