Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви

Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви

Чергові вибухи уночі 1 серпня у Москві та Московській області, про які заявляли у Кремлі, матимуть два основних наслідки для Росії, що вплине і на війну в Україні.

Про це в ефірі Єдиних новин сказав військовий експерт Петро Черник.

– Тут є дві воєнні складові. Перше – це щільність протиповітряної оборони, вони будуть ущільнювати і так уже доволі дефіцитними ракетними комплексами, скажімо, такими як Бук. А це означає, що якась частина їх протиповітряної оборони не дійде до нашої лінії розмежування, і це, звичайно, вітається, – говорить він.

За словами експерта, другим наслідком бавовни у Москві є стратегічний приціл.

– Росіяни дуже сильно розхвалили свої комплекси С-350, С-400 С-500, Панцир тощо. І Росія досі залишається другим виробником у світі зброї та озброєння. А отже, їх стабільні клієнти від Бразилії до Індонезії дуже серйозно задумаються, чи потрібно цю зброю у них купляти, чи вона конкурентно спроможна, а це удар по їх технологічних ланцюжках і, найголовніше, по гаманцю, – каже військовий експерт.

Черник зазначив, що хороші новини у цьому напрямку вже є, адже Єгипет відмовився від проєкту Су-30, а Індія не захотіла заходити у проєкт Су-57. На його думку, цей процес буде лише наростати.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня Москву та Московську область знову нібито атакували три безпілотники, БпЛА влучив у ту саму вежу Москва-Сіті, що й два дні тому.

Фото: RTVI

Війна в Україні, Вибух, Москва, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупаційна влада Криму стверджує, що води в Північно-Кримському каналі вистачить на 2-3 місяці
керченський міст
Якщо відмовили у виплаті компенсації за смерть військового: що робити та як подати апеляцію
Герой України
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Валує густий дим: у Підмосков’ї намагаються приборкати масштабну пожежу
Пожежа в Люберцях у Підмосков'ї 1 серпня 2023
Нові види повісток, відстрочка та умови бронювання: що змінилося в процесі мобілізації з 1 серпня 2023
українські військові, війна в Україні
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь