Має дві воєнні складові: які наслідки для РФ матиме чергова атака БпЛА Москви

Чергові вибухи уночі 1 серпня у Москві та Московській області, про які заявляли у Кремлі, матимуть два основних наслідки для Росії, що вплине і на війну в Україні.

Про це в ефірі Єдиних новин сказав військовий експерт Петро Черник.

– Тут є дві воєнні складові. Перше – це щільність протиповітряної оборони, вони будуть ущільнювати і так уже доволі дефіцитними ракетними комплексами, скажімо, такими як Бук. А це означає, що якась частина їх протиповітряної оборони не дійде до нашої лінії розмежування, і це, звичайно, вітається, – говорить він.

За словами експерта, другим наслідком бавовни у Москві є стратегічний приціл.

– Росіяни дуже сильно розхвалили свої комплекси С-350, С-400 С-500, Панцир тощо. І Росія досі залишається другим виробником у світі зброї та озброєння. А отже, їх стабільні клієнти від Бразилії до Індонезії дуже серйозно задумаються, чи потрібно цю зброю у них купляти, чи вона конкурентно спроможна, а це удар по їх технологічних ланцюжках і, найголовніше, по гаманцю, – каже військовий експерт.

Черник зазначив, що хороші новини у цьому напрямку вже є, адже Єгипет відмовився від проєкту Су-30, а Індія не захотіла заходити у проєкт Су-57. На його думку, цей процес буде лише наростати.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня Москву та Московську область знову нібито атакували три безпілотники, БпЛА влучив у ту саму вежу Москва-Сіті, що й два дні тому.

Фото: RTVI

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.