Перша з країн ЄС: Ісландія офіційно закрила посольство в Росії
У вівторок, 1 серпня, Ісландія офіційно призупинила роботу свого посольства в Росії.
Про це повідомляється у заяві Міністерства закордонних справ країни.
Посольство в Москві також представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Молдові, Таджикистані, Туркменистані та Узбекистані.
Відтепер представництво буде здійснювати Міністерство закордонних справ у Рейк’явіку.
Ісландія стала першою європейською країною, яка зробила такий крок. Про рішення закрити своє представництво в Росії країна оголосила в червні.
Уряд пояснює це тим, що “функціонування посольства в Москві в нинішніх умовах не відповідає пріоритетам зовнішньополітичної служби”.
– Рішення про закриття діяльності посольства не означає припинення політичних відносин між країнами. Щойно дозволять умови, акцент буде зроблено на відновленні діяльності посольства Ісландії в Москві, – заявили в МЗС Ісландії.
Фото: Government of Iceland
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