Перша з країн ЄС: Ісландія офіційно закрила посольство в Росії

У вівторок, 1 серпня, Ісландія офіційно призупинила роботу свого посольства в Росії.

Про це повідомляється у заяві Міністерства закордонних справ країни.

Посольство в Москві також представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Молдові, Таджикистані, Туркменистані та Узбекистані.

Відтепер представництво буде здійснювати Міністерство закордонних справ у Рейк’явіку.

Ісландія стала першою європейською країною, яка зробила такий крок. Про рішення закрити своє представництво в Росії країна оголосила в червні.

Уряд пояснює це тим, що “функціонування посольства в Москві в нинішніх умовах не відповідає пріоритетам зовнішньополітичної служби”.

– Рішення про закриття діяльності посольства не означає припинення політичних відносин між країнами. Щойно дозволять умови, акцент буде зроблено на відновленні діяльності посольства Ісландії в Москві, – заявили в МЗС Ісландії.

Фото: Government of Iceland

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.