США домовляються з Японією про постачання Україні боєприпасів. Болгарія та Корея вже погодилися — FT

США досягли домовленостей з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання з цих країн 155-мм боєприпасів для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, США зараз ведуть переговори з Японією про такі ж поставки.

155-мм снаряди використовуються в гаубичних артилерійських системах, зокрема американських M777 і M109, які поставляються Києву.

Наразі Україна виробляє до 8 тис. артилерійських пострілів на день, що, за словами американських офіційних осіб, набагато більше, ніж могли б виробляти США. В міру стабілізації лінії фронту важливість артилерії зростає.

За даними армії США, до 2025 року планується виробляти до 90 тис. снарядів на місяць, зараз їх виробляють 24 тис., а до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 14 тис. на місяць.

За останні 10 років Пентагон запросив закупити всього близько 790 тис. 155-мм снарядів, в основному для використання на навчаннях. США вже передали Україні більше тієї кількості 155-мм снарядів, яку закупили за останнє десятиліття, ідеться в доповіді Центру нової американської безпеки.

– Ми не очікували і не готувалися до тривалої війни, і промислова база була обмежена з точки зору ефективності, – сказав Марк Кансіан, старший радник вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Нагадаємо, що США передали Україні касетні снаряди калібру 155-мм в рамках пакету військової допомоги на суму близько $800 млн.

Джерело : Financial Times

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