США не заохочують і не сприяють ударам по території Росії – Кірбі

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не заохочують ударів по території Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Ми не заохочуємо атаки по території Росії і тим більше не сприяємо їм… Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак по території Росії, – розповів Кірбі.

Він також зазначив, що українці “самі відповідають за вибір своїх цілей і за те, як вони використовуватимуть свій військовий потенціал”.

За словами дипломата, Сполучені Штати концентруються на тому, що відбувається на українській території.

– Вони (українці, – Ред.) досягають певного прогресу, і ми продовжуватимемо забезпечувати їх усією необхідною технікою, – додав представник Ради нацбезпеки США.

Уночі 1 серпня Москву та Московську область нібито атакували три безпілотники.

Позавчора, в ніч проти неділі 30 липня, Москву та Підмосков’я теж атакували три безпілотники.

Джерело : CNN

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