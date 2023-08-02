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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Намагався скасувати результати виборів 2020 року. Трампу висунули нові звинувачення

Намагався скасувати результати виборів 2020 року. Трампу висунули нові звинувачення
Фото: Depositphotos

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках розслідування щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що у рамках розслідування спеціального прокурора Джека Сміта Трампу висунули звинувачення у:

  • змові з метою обману Сполучених Штатів;
  • змові з метою перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • перешкоджанні та спробі перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • змові проти прав громадян.

– Протягом більше ніж двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року обвинувачений поширював брехню про те, що на виборах відбулися фальсифікації і що він фактично переміг, – йдеться в обвинувальному акті.

Зазначено, що Трамп знав, що його твердження про фальсифікацію виборів були неправдивими, але все одно казав їх, щоб “створити напружену атмосферу недовіри та гніву та підірвати віру громадськості в організацію виборів”.

У CNN наголошують, що змова з метою скасування виборів 2020 року у США зруйнувала президентські норми і завершилася немислимим нападом на Капітолій 6 січня, коли Конгрес збирався на засідання, щоб затвердити перемогу президента Джо Байдена.

Ще до цього Трамп розпочав безпрецедентну кампанію тиску на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віцепрезидента Майка Пенса, щоб переконати їх визнати результати виборів 2020 року недійсними.

Експрезидент США повинен з’явитись у федеральному суді у Вашингтоні, округ Колумбія, 3 серпня.

Видання додає, що до справи також включено шістьох спільників, яким не пред’явлено обвинувачення. Серед них – чотири неназвані адвокати, які нібито допомагали Трампу в його спробах підірвати результати виборів 2020 року. Також залучено одного неназваного чиновника Міністерства юстиції, який “намагався використовувати відомство для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і впливати на законодавчі органи штатів за допомогою завідомо неправдивих заяв про фальсифікацію виборів”.

В обвинувальному висновку також згадується неназваний “політичний консультант, який допоміг реалізувати план із подання фальшивих списків кандидатів, щоб перешкодити процедурі сертифікації”.

Раніше проти експрезидента Дональда Трампа Федеральне велике журі присяжних висунуло кримінальні звинувачення у неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після того, як залишив посаду..

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Джерело: CNN
Дональд Трамп, Суд, США
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