Сенатори США внесли проєкт закону, спрямований на підтримку енергоінфраструктури України

Сенатори США внесли двопартійний проєкт закону, спрямований на підтримку української енергетичної інфраструктури та зменшення залежності ЄС від Росії.

Про це у Facebook повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

– Сьогодні наші друзі у Конгресі – сенатори Менендес (Д) та Ріш (Р) – внесли двопартійний проєкт закону Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі, – написала вона.

За словами Маркарової, “цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо”.

Посол наголосила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.

– А також енергетика – один із 5 ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і, сподіваємось, будуть ще більше підтримувати, – додала Маркарова.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.