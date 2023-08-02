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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Сенатори США внесли проєкт закону, спрямований на підтримку енергоінфраструктури України

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенатори США внесли двопартійний проєкт закону, спрямований на підтримку української енергетичної інфраструктури та зменшення залежності ЄС від Росії.

Про це у Facebook повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

– Сьогодні наші друзі у Конгресі – сенатори Менендес (Д) та Ріш (Р) – внесли двопартійний проєкт закону Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі, – написала вона.

За словами Маркарової, “цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо”.

Посол наголосила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.

– А також енергетика – один із 5 ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і, сподіваємось, будуть ще більше підтримувати, – додала Маркарова.

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Війна в Україні, Оксана Маркарова, США
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