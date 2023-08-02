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США можуть профінансувати озброєння для Тайваню з грошей, виділених на підтримку України – FT

Білий дім США
Фото: Unsplash

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджетного запиту для України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами двох осіб, знайомих з планом, фінансування для Тайваню включать в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї на фоні зростаючої загрози з боку Китаю.

– Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується американськими платниками податків, відому як “іноземне військове фінансування”. Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця, – йдеться у повідомленні.

Повідомлення з’явились слідом за заявою Білого дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму $345 млн зі своїх запасів у рамках системи, відомої як “президентські повноваження на скорочення озброєнь”, яка була використана для відправки зброї в Україну.

Білий дім відмовився коментувати або розкривати подробиці про те, скільки грошей хочуть надати Тайваню.

– Можливе голосування в Конгресі щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першою перевіркою підтримки Києва в нинішньому Конгресі, – пише Bloomberg.

Раніше тайванські ЗМІ повідомляли, що США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України.

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Джерело: Financial Times
Білий дім, Джо Байден, США, Тайвань, Україна
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