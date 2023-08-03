Атаки дронів, штучний інтелект і загроза енергетиці: названо основні ризики для Великої Британії

Штучний інтелект, атаки дронів на критично важливі об’єкти інфраструктури та можливі перебої з постачанням енергоносіїв з РФ – такі основні загрози визначив уряд Великої Британії для своєї країни.

Про це пише британське видання Financial Times.

В опублікованому в четвер національному реєстрі – 89 загроз.

Так, однією із загроз є збої постачання газу в Західну Європу після того, як Кремль спровокував енергетичну кризу через напад на Україну минулого року.

Ще один ризик – уразливість підводних телекомунікаційних кабелів і шкода, якої може завдати атака на них. Раніше британські військові публічно попереджали про цю небезпеку.

У реєстрі вперше вказано штучний інтелект як хронічну загрозу. Він може призвести до зростання шкідливої інформації та “за неправильного поводження, знизити економічну конкурентоспроможність”.

Як інші хронічні загрози було названо зміну клімату, стійкість до антибіотиків і серйозну організовану злочинність. У реєстрі є прогноз найгіршого сценарію розвитку подій і розраховані оцінки ймовірності кожного ризику.

До категорії катастрофічних загроз зараховано: пандемію (ймовірність становить 5-25%); великомасштабні хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні атаки, а також вихід із ладу системи передачі електроенергії у Великій Британії (оцінка малоймовірна – 1-5%); аварія на АЕС та викид радіації з ядерного об’єкта за кордоном (імовірність їхнього настання становила менш ніж 0,2%).

До помірних загроз належать терористичні акти в громадських місцях, технологічні збої у фінансовій інфраструктурі Великої Британії, а також напад на союзника, який потребує міжнародної допомоги. Імовірність усіх цих ризиків перевищувала 25%.

Що стосується навмисної атаки безпілотника на транспортну або іншу критично важливу інфраструктуру, то таку загрозу оцінюють як помірну, хоча ймовірність її виникнення становить лише 0,2-1%.

До значних ризиків кабмін Великої Британії відніс зрив постачання російського газу до Європи та повну втрату трансатлантичних телекомунікаційних кабелів. Імовірність їхнього виникнення становить від 5 до 25%.

Джерело : Financial Times

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