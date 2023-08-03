Густий дим заполонив Підмосков’я: у РФ стався вибух на киснево-акумуляторному складі

У четвер, 3 серпня, у російському Підмосков’ї стався вибух на киснево-акумуляторному складі, спалахнула масштабна можежа.

За даними російських Telegram-каналів, горить цех із виробництва кисневих акумуляторів у Воскресенську.

Площа пожежі становить 300 кв. м, їй надано другий ранг небезпеки. У палаючому приміщенні є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни.

Що стало причиною, поки що невідомо. З цеху евакуювали вже 7 людей, інформація про жертв чи постраждалих відсутня.

Нещодавно масштабна пожежа вирувала в Люберцях у Підмосков’ї. За даними ЗМІ, спалахнули три ангари.

Займання почалося з кисневих балонів, потім вогонь перекинувся на будматеріали.

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