Валентина Чорна, редакторка стрічки
Густий дим заполонив Підмосков’я: у РФ стався вибух на киснево-акумуляторному складі
У четвер, 3 серпня, у російському Підмосков’ї стався вибух на киснево-акумуляторному складі, спалахнула масштабна можежа.
За даними російських Telegram-каналів, горить цех із виробництва кисневих акумуляторів у Воскресенську.
Площа пожежі становить 300 кв. м, їй надано другий ранг небезпеки. У палаючому приміщенні є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни.
Що стало причиною, поки що невідомо. З цеху евакуювали вже 7 людей, інформація про жертв чи постраждалих відсутня.
Нещодавно масштабна пожежа вирувала в Люберцях у Підмосков’ї. За даними ЗМІ, спалахнули три ангари.
Займання почалося з кисневих балонів, потім вогонь перекинувся на будматеріали.
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