Китай може відправити свою делегацію на зустріч у Саудівській Аравії щодо формули миру Зеленського

Китайська делегація може приєднатися до зустрічі щодо формули миру президента Володимира Зеленського у Саудівській Аравії. Ймовірно, Пекін змінює риторику щодо війни РФ проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначено, що Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною. Хоча Пекін досі намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку країни-агресора, останній подразник Китаю – це вихід РФ із зернової ініціативи, адже китайці були одними з найбільших покупців українського зерна.

Крім того, бунт ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина порушив нові питання щодо влади російського диктатора Володимира Путіна.

WSJ вказує, що Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української формули миру.

Очікується, що Пекін відправить свою делегацію на переговори у Саудівській Аравії.

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо формули миру Зеленського. Очікується, що у переговорах візьмуть участь близько 40 учасників.

Джерело : The Wall Street Journal

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