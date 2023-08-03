Навіть не залітав: у Румунії спростували падіння російського дрона на їхній території

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що наразі не було виявлено жодних елементів, які б підтверджували гіпотезу, що російський дрон впав на території їхньої країни.

Після російської атаки у вівторок на портову інфраструктуру Ізмаїла, ЗМІ повідомляли, що один з дронів випадково впав на румунській території.

Після цих повідомлень група фахівців ВПС Румунії виїхала до ймовірного місця падіння дрона, щоб провести розслідування.

— Безпілотники, які Російська Федерація використала у цих незаконних і невиправданих атаках (на українські порти, – Ред.), ніколи не перетинали повітряний простір Румунії, – наголосили у Міністерстві національної оборони.

Там заявили, що посилили заходи пильності, “постійно контролюючи національний наземний, морський і повітряний простір, згідно з власними планами та союзників, і співпрацюючи зі структурами НАТО з метою зміцнення оборони на всьому східному фланзі і стримування будь-якої агресії проти території союзників”.

Що відомо про дрони у Румунії?

Румунські ЗМІ писали, що у середу, 2 серпня, російські дрони під час атаки на Ізмаїл залетіли на територію Румунії. Видання Digi24 поспілкувалося з мером комуни Чаталкіой у місті Тулча Тудором Чернегою.

Він розповів, що місцеві мешканці чули звуки безпілотників, які пролітали над будинками у Чаталкіой.

— Кілька місцевих жителів підтверджують, що безпілотники пролетіли по прямій лінії над будинками в Чаталкіой. Страх дуже великий. Жодного збитого безпілотника не було знайдено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, про те, що в лісі розбився дрон. Були проведені пошуки, але нічого не знайшли. У тій гущавині навіть дорогу роздивитися складно, — зауважив Чернега.

За його словами, те, що дрони пролітали над будинками, підтверджує те, що вони летіли з кількох напрямків, щоб збити з пантелику ППО.

Російські війська у ніч з 1 на 2 серпня атакували південь Одеської області ударними дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне.

За даними Повітряних сил України, ціллю РФ стали об’єкти портової та промислової інфраструктури.

Джерело: Digi24

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