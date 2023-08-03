Попит в Україні збільшується: в Європі виробники зброї шукають нових працівників

Компанії, що виробляють зброю в Центральній Європі, намагаються знайти нових працівників і закликають вже навчених повернутися на роботу через збільшення попиту на військову зброю. Там планують прискорити виробництво, щоб передати в Україну.

За даними іноземних видань, у Польщі та Чехії мають можливість найшвидшими з моменту падіння Берлінської стіни темпами виготовляти зброю, снаряди, інше військове озброєння.

Компанії прискорили виробництво, щоб постачати більше зброї в Україну та задовольнити попит у всьому світі, оскільки інші держави збільшують витрати на оборону.

Одна з компаній – чеський виробник боєприпасів і артилерійських снарядів STV Group, який будує квартири для нових співробітників і пропонує безкоштовні обіди в їдальні.

Водночас польська компанія WB Group, яка виробляє військову техніку, розпочала широкомасштабну кампанію з найму жінок на складальні лінії, де раніше працювали переважно чоловіки.

Джерело : Sky News

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