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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Попит в Україні збільшується: в Європі виробники зброї шукають нових працівників

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Компанії, що виробляють зброю в Центральній Європі, намагаються знайти нових працівників і закликають вже навчених повернутися на роботу через збільшення попиту на військову зброю. Там планують прискорити виробництво, щоб передати в Україну.

За даними іноземних видань, у Польщі та Чехії мають можливість найшвидшими з моменту падіння Берлінської стіни темпами виготовляти зброю, снаряди, інше військове озброєння.

Компанії прискорили виробництво, щоб постачати більше зброї в Україну та задовольнити попит у всьому світі, оскільки інші держави збільшують витрати на оборону.

Одна з компаній – чеський виробник боєприпасів і артилерійських снарядів STV Group, який будує квартири для нових співробітників і пропонує безкоштовні обіди в їдальні.

Водночас польська компанія WB Group, яка виробляє військову техніку, розпочала широкомасштабну кампанію з найму жінок на складальні лінії, де раніше працювали переважно чоловіки.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, витрати на оборону, Зброя, Зброя для України, Польща, Чехія
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