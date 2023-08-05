Економічні проблеми можуть коштувати Байдену частини його виборців – опитування

Багато американців, які голосували за президента США Джо Байдена у 2020 р., вважають, що під його керівництвом економіка Сполучених Штатів розвивалася не найкращим чином і що вони можуть не голосувати за нього на виборах 2024 року.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Байден, демократ, який 2020 року переміг колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, може розраховувати на реванш наступного року зі своїм старим супротивником, який лідирує в боротьбі за висування від Республіканської партії та в четвер мав постати перед судом, де йому мали висунути третє звинувачення в скоєнні злочину.

Респондентів опитування запитали, за кого з них вони проголосували б, “якби вибори президента відбулися сьогодні”, тож 19% виборців Байдена, які брали участь в опитуванні у 2020-му, відповіли, що вони або не впевнені, або вибрали б когось іншого, окрім Байдена або Трампа. 6% відсотків виборців 2020 року, які брали участь у виборах Байдена, обрали Трампа.

Сорок два відсотки виборців 2020 року, які брали участь в опитуванні, заявили, що економіка “гірша”, ніж у 2020 році, порівняно з 33%, які заявили, що вона “краща”, і 24%, які заявили, що вона “приблизно така сама”.

Результати опитування відзначають динаміку, яку чиновники Білого дому намагаються переломити, відвідуючи цього місяця міста по всій країні, щоб привернути увагу до зусиль Байдена, спрямованих на допомогу економіці. Сам Джо Байден відвідає Аризону, Нью-Мексико і Юту з 7 до 10 серпня, щоб розповісти про те, як його закон Inflation Reduction Act сприятиме розвитку виробництва і боротьбі зі зміною клімату.

Близько половини респондентів, які проголосували за Байдена у 2020 р., заявили, що практично нічого не чули про його основні політичні ініціативи щодо зниження інфляції або збільшення витрат на інфраструктуру.

Більшість учасників опитування, які проголосували за Байдена 2020 року, – 78% – заявили: схвалюють його діяльність на посаді президента, що значно вище за його 40%-й рейтинг схвалення серед усіх респондентів.

Однак серед виборців Байдена у 2020 році є критичний поділ.

Серед тих, хто не схвалює його діяльність, респонденти приблизно вдвічі частіше кажуть, що інфляція є найбільшою проблемою Америки, аніж серед виборців Байдена 2020 року, які зауважують, що президент добре справляється зі своїми обов’язками. Ті, хто схвалює діяльність Байдена, роблять відносно більший акцент на небезпеці політичного екстремізму.

– Різниця полягає в акценті на інфляції та вартості життя, – сказав Кріс Джексон, дослідник громадської думки з опитувальної фірми Ipsos, яка проводить опитування для Reuters та інших ЗМІ. Він додав, що в Байдена ще є час для того, щоби задобрити своїх прихильників.

Результати опитування вказують на відсутність ентузіазму щодо Байдена і демонструють ризик того, що наступного року демократи можуть не прийти на виборчі дільниці з таким самим ентузіазмом, а незалежні виборці, які голосували за демократів у 2020 році, можуть проголосувати за республіканців у 2024-му.

– Вони не виведені з гри. Їм потрібно матеріально почуватися краще, тому вони повинні думати, що Байден щось робить, – сказав Джексон.

За Байдена американські домогосподарства боролися з найсильнішою за останні десятиліття інфляцією, хоча останнім часом темпи зростання цін різко знизилися. Економічне зростання було скромним, хоча рівень безробіття впав до найнижчого рівня за останні десятиліття.

За словами одного з представників адміністрації, показники споживчих настроїв вказують на зростання оптимізму, як і попередні опитування Reuters/Ipsos, що показують, що людей, які очікують на поліпшення свого матеріального становища, більше, ніж тих, хто очікує його погіршення.

Однак минулого тижня інший представник адміністрації заявив, що в Білому домі чудово розуміють, що чиновники мають краще підносити успіхи політики Байдена.

Коли респондентів опитування попросили описати, скільки Байден і його адміністрація інвестували в економіку США, 35% виборців 2020 року обрали варіант “недостатньо”. Близько 53% обрали варіант “приблизно стільки, скільки потрібно”, 3% відповіли “надто багато”, а решта не знають.

Опитування проводили в режимі онлайн по всій країні, воно зібрало відповіді 2 009 дорослих американців з інтервалом достовірності близько трьох процентних пунктів.

Джерело : Reuters

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