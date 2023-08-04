Путін хоче затягнути війну в Україні до результатів виборів президента США – CNN

Високопосадовці США та Європи занепокоєні тим, що президент Росії Володимир Путін враховує президентські вибори в США 2024 року у своєму плануванні війни в Україні, сподіваючись, що програш президента чинного американського лідера Джо Байдена наступного року призведе до того, що Вашингтон скоротить свою підтримку України і покращить позицію Росії на переговорах.

Про це пише американський телеканал CNN із посиланням на чотирьох американських посадовців.

За даними видання, США поки що не мають точних розвідувальних даних про спосіб мислення Путіна або про те, чи цілеспрямовано він затягує війну, сподіваючись на перемогу Дональда Трампа чи республіканців на президентських виборах.

Втім, вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку західних високопосадовців у сфері національної безпеки, розвідки та дипломатії, вплине на рішення Путіна щодо України, що робить ще менш імовірним розв’язання війни до кінця наступного року.

Опитування CNN, проведене SSRS і оприлюднене в п’ятницю, показало, що більшість американців виступають проти надання Конгресом США додаткового фінансування на підтримку України, оскільки громадськість розділилася в думках щодо того, чи зробили США вже достатньо для врегулювання конфлікту.

Один американський чиновник заявив, що у них “немає сумнівів”, що Путін “намагається протриматися” до виборів 2024 року. Інше джерело, знайоме з розвідданими, каже, що “це певний слон у кімнаті” для США, України та Європи.

– Путін знає, що Трамп йому допоможе. Так само, як і українці та наші європейські партнери. Тому, хоча ми не бачили нічого, що прямо вказувало б на це, ви повинні припустити, я вважаю, що всі про це думають, – сказав співрозмовник.

Європейський дипломат сказав CNN, що вони вважають, що спроба затягнути війну в Україні до виборів у США “є саме таким планом Путіна”.

Чиновники, які говорили з CNN на умовах анонімності, щоб обговорити приватні внутрішні міркування, вважають, що Путін може розглядати перемогу Трампа або іншого республіканського кандидата як спусковий гачок, який змусить США відмовитися від підтримки України. Джерела видання також кажуть, що увага Путіна до виборів в США робить ще важливішим для Америки збереження довгострокової підтримки України – зобов’язання, про яке адміністрація Байдена продовжує повторювати.

Трамп, який наразі є фактично беззаперечним лідером номінації від Республіканської партії, не взяв на себе зобов’язання підтримувати Україну у війні. Він стверджував, що на посаді президента міг би завершити війну за 24 години, а цього тижня заявив, що підтримка України має бути обумовлена розслідуванням Конгресу США щодо Байдена та його родини.

Хоча губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який теж подає свою кандидатуру на вибори від республіканської партії, відмовився від своїх попередніх заяв, називаючи війну в Україні “територіальною суперечкою”, він продовжує дотримуватися антиінтервенціоністської позиції (політики невтручання. – Ред.).

Республіканці в Конгресі США також зайняли більш жорстку позицію щодо фінансування України після того, як Республіканська партія отримала контроль над Палатою представників цього року, а спікер Палати представників Кевін Маккарті раніше цього літа припустив, що він планує блокувати будь-які спроби Сенату затвердити додаткове фінансування для допомоги Україні у воєнних діях.

– Вибори наступного року ускладнюють ситуацію, адже росіяни думають, що вони бачать світло в кінці тунелю. Це заохочує Путіна думати, що вони можуть пережити американців,бо політична підтримка України буде скомпрометована, якщо Трамп переможе, – сказав Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі.

Збільшення тиску на контрнаступ

Як пише CNN, майбутні президентські вибори в США створили ще більший тиск на український контрнаступ, оскільки європейці, американці та українці сподіваються на значні успіхи України, які можуть вплинути на розрахунки Путіна до кінця наступного року.

Один європейський чиновник сказав телеканалу, що без цих успіхів можна передбачити, що Путін намагатиметься затягнути конфлікт доти, доки не стануть відомі результати виборів, що, по суті, унеможливить будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій. Ця перспектива додала терміновості спробам Європи надати Україні дедалі потужнішу зброю, сподіваючись змінити динаміку бойових дій до наступного року.

На цьогорічному саміті Групи семи в Японії американські вибори стали предметом тривожних дискусій серед делегацій, сказав чиновник CNN, оскільки лідери очікували, що може виявитися вирішальним фактором у війні в Україні. Байден намагався зменшити ці занепокоєння, але європейські чиновники вважають, що навіть близькі за рейтингами перегони з Трампом є причиною для Путіна спробувати продовжити конфлікт до листопада.

– Надання форми виборам у США матиме величезний вплив на те, як триватиме війна, – сказав чиновник.

Згідно з останнім опитуванням New York Times, Байден і Трамп мають рівну кількість голосів, кожного з них підтримують 43% виборців.

Наближення виборів у США також не залишає українців байдужими, повідомили CNN два джерела. Вони сподіваються досягти успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі, що може змінити динаміку гри рано чи пізно.

Але поки що український контрнаступ не призвів до значних проривів.

– Для них це була і буде важка боротьба, – заявив цього тижня речник Пентагону Патрік Райдер, зазначивши в цілому, що контрнаступ просунувся вперед.

Переговори в Саудівській Аравії щодо Формули миру

На цих вихідних у Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України, або, як їх ще називають, обговоренням реалізації Формули миру, що була запропонована президентом Володимиром Зеленським. Участь у цих переговорах візьмуть США, а також низка західних країн і країн, що розвиваються.

Переговори будуть спрямовані на вироблення спільних принципів припинення війни та обговорення допомоги у сфері безпеки, яка знадобиться Києву, щоб утримати Росію від повторного нападу на Україну, заявили американські офіційні особи.

– Ми не розглядаємо ці переговори як такі, що призведуть до якихось конкретних результатів наприкінці. Сенс цих переговорів полягає в тому, щоб продовжити розмову з країнами по всьому світу про те, як нам досягти справедливого і тривалого миру в кінці цієї війни, – заявив у середу речник Державного департаменту США Метт Міллер.

За словами офіційних осіб, поки Росія не буде за столом переговорів, питання про те, що Путін готовий зробити – і чи буде він взагалі дотримуватися угоди про припинення вогню або мирної угоди – буде на першому місці в порядку денному.

Хоча ідея мирних переговорів на даному етапі війни видається передчасною, американські чиновники вважають, що на те, наскільки Путін залишиться на полі бою, можуть вплинути численні фактори, зокрема й тиск з боку країн Глобального Півдня.

– Це країни, які могли б змінити ситуацію, якби чинили тиск на Росію, – сказав другий американський чиновник, маючи на увазі країни Глобального Півдня, особливо великі країни, такі, як Індія.

На думку чиновника, що посилення взаємодії між Індією та Україною було б корисним, навіть якщо мир, досягнутий шляхом переговорів, може бути далеким від реальності.

Джерело : CNN

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