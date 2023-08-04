Сигнал відчаю Кремля: в США заявили, що РФ намагається придбати боєприпаси у КНДР

Росія намагається розширити військову співпрацю з Північною Кореєю (КНДР), зокрема придбати боєприпаси для використання на полі бою в Україні.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі з посиланням на дані американської розвідки. Рада нацбезпеки є консультативним органом при президентові Сполучених Штатів.

Кірбі нагадав про нещодавній візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяна – начебто до 70-річчя завершення Корейської війни. За оцінкою розвідки, насправді Шойгу літав до КНДР, щоб домовитися про збільшення продажу боєприпасів Москві.

– Отримана нами інформація вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з Північною Кореєю, зокрема, шляхом продажу артилерійських снарядів РФ, – повідомив Кірбі.

Він уточнив, що будь-яка угода щодо поставок зброї між КНДР та РФ порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

За оцінкою Білого дому, залежність Росії від поставок озброєння з Північної Кореї та Ірану свідчить про відчай Кремля та вплив західних санкцій на російську військову машину.

– Це ще один приклад того, в якому відчаї опинився Путін, оскільки його військова машина страждає від санкцій та експортного контролю… Він звертається до таких країн, як Північна Корея, Іран. І, звичайно ж, він намагався звертатися до Китаю, щоб отримати підтримку своєї військової машини, – наголосив Кірбі.

Він запевнив, що Вашингтон продовжить працювати над тим, щоб завадити спробам РФ придбати боєприпаси у КНДР чи будь-якої іншої країни.

Як відомо, Північна Корея підтримала РФ у її агресивній кривавій війні проти України.

У листопаді минулого року США звинуватили КНДР у таємних постачаннях російській армії артилерійських снарядів.

Згодом у Білому домі заявляли про наявність доказів того, що Північна Корея постачає зброю ПВК Вагнера, найманці якої на той момент брали активну участь у війні проти України.

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