Усі країни ООН мають закликати РФ припинити продовольчий шантаж України – Блінкен

Росія отримує сигнали від країн з усього світу про необхідність відновлення зернової угоди і припинення шантажу України продовольчою кризою. Тому всі країни ООН повинні закликати РФ припинити використовувати продовольство як зброю.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі ABC.

Блінкен нагадав, що протягом багатьох років Україна була одним із найбільших постачальників зерна, пшениці, кукурудзи у світ.

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Водночас розрив зернової угоди “означає, що країни, які найбільше потребують продовольства і які отримували його – більше половини цього продовольства прямувало до країн, що розвиваються, – не отримують його”.

– Від зростання цін страждають усі. Тому весь світ, і особливо країни Африки, дивляться на це і дивляться на Росію, щоб повернутися до цієї угоди, – додав він.

Водночас держсекретар США каже, що є і “більш масштабна картина”. За його словами, у світі сьогодні близько 260 млн осіб відчувають гостру нестачу продовольства.

– А це призводить до того, що відсутність продовольчої безпеки провокує нові війни, вимушену міграцію, гальмує економічне зростання, фізичне зростання. І водночас у нас є такі країни, як Росія, які використовують продовольство як зброю війни, – сказав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон сподівається на відновлення зернової угоди.

– Але більше, ніж те, що ми сподіваємося на це, є той факт, що країни всього світу, включно з країнами, яких це безпосередньо стосується, хочуть, щоб це сталося. Щойно відбувся саміт між Росією та африканськими країнами. Половина африканських лідерів на нього не з’явилася, що говорить багато про що. Але ті, хто приїхав, дали зрозуміти Володимиру Путіну, що вони хочуть відновлення цієї угоди. Кенія заявила, що розрив Росією цієї угоди – це удар у спину, – сказав Блінкен.

Тому, вважає глава Держдепу, Росія чує “сигнал від країн світу про те, що потрібно припинити використовувати продовольство як зброю війни в Україні”.

Крім того, Ентоні Блінкен звернувся до країн Організації Об’єднаних Націй (ООН), щоб вони закликали Росію припинити використовувати Чорне море для шантажу України.

– Кожен член ООН повинен сказати Росії, що вона повинна припинити шантажувати Україну. Кожен член Організації Об’єднаних Націй повинен сказати Москві годі, – сказав Блінкен, якого цитує The Guardian.

За словами глави Держдепу, майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язуються “вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни і голоду цивільного населення як тактики ведення війни”.

Нагадаємо, раніше постпред США в ООН заявляла, що сьогодні у Вашингтона є дані, які свідчать про готовність РФ повернутися до переговорів щодо зернової угоди.

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