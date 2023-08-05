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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кремль не бажає повертатися до зернової угоди без поступок від Заходу – ISW

зерно
Фото: Depositphotos

Кремль у жодному разі не хоче повертатися до Чорноморської зернової ініціативи за відсутності значних поступок із боку Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, напередодні Кремль оприлюднив спільну заяву після зустрічі Путіна з африканськими лідерами щодо нової офіційної назви Африканська мирна ініціатива.

У документі йдеться про те, що африканські лідери закликали до конкретних кроків з усунення перешкод для експорту російського зерна і добрив, а також до вивільнення й доставлення 200 тис. тонн російських добрив, які простоюють у європейських портах.

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Аналітики наголошують, ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують саме умови Росії щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати робитимуть усе необхідне, щоб Росія могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок, якщо РФ поновить зернову угоду та дозволить безпечний експорт українського зерна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, щойно Сполучені Штати виконають умови Росії, то й угоду негайно поновлять.

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Джерело: ISW
Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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