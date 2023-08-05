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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Слідом за гелікоптерами: Білорусь залишили дев’ять ворожих винищувачів – Гаюн

російський су-37
Фото: Unsplash

З аеродрому Барановичі близько 13:30 вилетіли дев’ять російських винищувачів слідом за ворожими гелікоптерами.

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

Повідомляється, що винищувачі пройшли через Могильовську область й перетнули кордон з Росією. Більшість із них були у Білорусі протягом 202 днів.

– Пізніше, близько 14:00, із Мачулищ пішов на зліт Мі-24 ВКС РФ, за нашими даними, останній вертоліт авіаційного угруповання ВКС РФ, який перебував у Мачулищах, – додали у повідомленні.

Гелікоптер узяв курс на схід. Моніторингова група припускає, що також відлітає з Білорусі до Росії на аеродром Сеща в Брянській області РФ.

Білорусь залишили дев'ять російських винищувачів – Гаюн

Фото: Беларускі Гаюн

Під час останнього вильоту територію Білорусі покинули: вертоліт Мі-24 ім9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ.

Зазначається, що за сьогодні з аеродрому Мачулищі в Росію відлетіло 11 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ.

Раніше СБУ попереджала, що росіяни готують масштабні провокації під чужим прапором на Мозирському нафтопереробному заводі, що є стратегічним об’єктом.

За наявними даними, підготовкою теракту займається ДРГ із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом “вагнерівців”.

Джерело: Беларускі Гаюн

Білорусь, Гелікоптер, літаки РФ, Росія
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