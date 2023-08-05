Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Відновлення Чорноморської зернової ініціативи: про що говорили очільники МЗС України і Туреччини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
За словами Кулеби, під час розмови лідери приділили увагу крокам, спрямованим на відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
Очільник МЗС України стверджує, що вихід Росії з зернової угоди може погано позначитися на африканських країнах і глобальній продовольчій безпеці.
Проте міністр зазначив, що Туреччина надалі спрямовуватиме зусилля для відновлення Чорноморської зернової угоди. Водночас сторони обговорили графік двосторонніх контактів України та Туреччини, зазначив Кулеба.
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