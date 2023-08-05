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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Відновлення Чорноморської зернової ініціативи: про що говорили очільники МЗС України і Туреччини

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

За словами Кулеби, під час розмови лідери приділили увагу крокам, спрямованим на відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Очільник МЗС України стверджує, що вихід Росії з зернової угоди може погано позначитися на африканських країнах і глобальній продовольчій безпеці.

Проте міністр зазначив, що Туреччина надалі спрямовуватиме зусилля для відновлення Чорноморської зернової угоди. Водночас сторони обговорили графік двосторонніх контактів України та Туреччини, зазначив Кулеба.

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Відновлення Чорноморської зернової ініціативи: про що говорили очільники МЗС України і Туреччини

Війна в Україні, Глави МЗС, Дмитро Кулеба, Зерно, МЗС України, Туреччина, Чорноморська зернова ініціатива
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