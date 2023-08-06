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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі для втягнення у війну проти України – ГУР

РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі для втягнення у війну проти України – ГУР
Фото: УНІАН

Російська Федерація могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути у повномасштабну війну проти України. Ймовірно, РФ прагнула здійснити провокацію.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі журналістам.

Вдень 5 серпня під час масованої ракетної атаки РФ по Україні з’явилася інформація, що їх могли запустити також і з території Білорусі. Юсов пояснив, що це міг бути електронний пуск або імітація.

Представник ГУР зазначив, що на території Білорусі розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій. На його думку, РФ може це здійснювати для втягнення Білорусі у війну проти України.

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Джерело: Укрінформ
Андрій Юсов, Білорусь, Війна в Україні, Міноборони України, Ракетні удари Росії, Розвідка, Росія
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