Юлія Захарченко, редакторка стрічки
РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі для втягнення у війну проти України – ГУР
Російська Федерація могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути у повномасштабну війну проти України. Ймовірно, РФ прагнула здійснити провокацію.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі журналістам.
Вдень 5 серпня під час масованої ракетної атаки РФ по Україні з’явилася інформація, що їх могли запустити також і з території Білорусі. Юсов пояснив, що це міг бути електронний пуск або імітація.
Представник ГУР зазначив, що на території Білорусі розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій. На його думку, РФ може це здійснювати для втягнення Білорусі у війну проти України.
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Джерело: Укрінформ
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