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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Роковини атомної атаки на Японію. Над світом знову нависла тінь ядерної загрози – Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у 78-мі роковини атомного бомбардування Хіросіми вказав на загрозливу обстановку у світі та закликав держави відмовитись від ядерної зброї.

Про це повідомляє DW з посиланням на його заступницю – представницю із питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

– Барабани ядерної війни б’ють знову. Недовіра і розрізненість наростають. Ядерна тінь, що нависала над світом у період холодної війни, з’явилася знову. І деякі країни знову нерозважливо брязкають ядерним мечем, погрожуючи використати цей засіб знищення, – сказав генсек ООН.

Водночас Гутерреш не зазначив, які саме країни, на його думку, брязкають ядерною зброєю.

Генсек також закликав світ повністю відмовитись від ядерної зброї, адже це “єдиний спосіб виключити ризик ядерної війни”.

Він додав, що ООН не заспокоїться, поки “ядерна тінь не зникне раз і назавжди”.

Раніше у Повітряних силах Збройних сил України заяивли, що не зможуть дізнатися, який боєзаряд має запущена Росією ракета. Тому в разі рішення Кремля застосувати по Україні ядерну зброю, змін у сигналі повітряної тривоги не буде.

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Джерело: Deutsche Welle
Антоніу Гуттеріш, ООН, Ядерна зброя
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