Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Військові, які здійснили переворот і захопили владу у Нігері, закрили повітряний простір через побоювання щодо можливої інтервенції з боку інших країн.
Про це пише The Guardian.
– Перед обличчям загрози інтервенції, яка стає все очевиднішою, повітряний простір Нігеру закривається з неділі, 6 серпня, для всіх літаків до подальшого повідомлення, – заявив представник хунти.
Військові зазначили, що “готові захищати цілісність території”, а будь-яка спроба порушити повітряний простір Нігеру зіткнеться з “енергійною і негайною відповіддю”.
Раніше країни Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), погрожуючи застосуванням сили, висунули військовим у Нігері ультиматум із вимогою повернути владу в країні законному уряду до неділі, 6 серпня.
26 липня у Нігері стався державний переворот. Військові в заяві через телебачення оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під свій контроль.