Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни

Військові, які здійснили переворот і захопили владу у Нігері, закрили повітряний простір через побоювання щодо можливої інтервенції з боку інших країн.

Про це пише The Guardian.

– Перед обличчям загрози інтервенції, яка стає все очевиднішою, повітряний простір Нігеру закривається з неділі, 6 серпня, для всіх літаків до подальшого повідомлення, – заявив представник хунти.

Військові зазначили, що “готові захищати цілісність території”, а будь-яка спроба порушити повітряний простір Нігеру зіткнеться з “енергійною і негайною відповіддю”.

Раніше країни Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), погрожуючи застосуванням сили, висунули військовим у Нігері ультиматум із вимогою повернути владу в країні законному уряду до неділі, 6 серпня.

26 липня у Нігері стався державний переворот. Військові в заяві через телебачення оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під свій контроль.

Джерело : The Guardian

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