Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни

Нігер
Фото: Getty Images

Військові, які здійснили переворот і захопили владу у Нігері, закрили повітряний простір через побоювання щодо можливої інтервенції з боку інших країн.

Про це пише The Guardian.

– Перед обличчям загрози інтервенції, яка стає все очевиднішою, повітряний простір Нігеру закривається з неділі, 6 серпня, для всіх літаків до подальшого повідомлення, – заявив представник хунти.

Військові зазначили, що “готові захищати цілісність території”, а будь-яка спроба порушити повітряний простір Нігеру зіткнеться з “енергійною і негайною відповіддю”.

Раніше країни Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), погрожуючи застосуванням сили, висунули військовим у Нігері ультиматум із вимогою повернути владу в країні законному уряду до неділі, 6 серпня.

26 липня у Нігері стався державний переворот. Військові в заяві через телебачення оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під свій контроль. 

Читайте також
Україна втратила союзника в Африці: що відомо про переворот у Нігері
Мохамед Базум

Джерело: The Guardian
Африка, переворот
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія точно не ваш друг: французький філософ Леві закликав Африку посилити підтримку України
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Попри бунт: Кремль продовжує фінансувати ПВК Вагнера через держконтракти
ПВК Вагнер
ПАР переконує РФ поновити дію зернової угоди
зерно
Білоруські вертольоти над Польщею та переворот у Нігері: що спільного та чим це загрожує Україні
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Країни Африки усвідомлюють, що партнерство з РФ не відповідає їхнім інтересам – Кірбі
Джон Кірбі
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Бояться військової інтервенції. Заколотники у Нігері закрили повітряний простір країни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь