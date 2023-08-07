Європейські компанії за час війни втратили мінімум €100 млрд через діяльність в РФ – FT

За час повномасштабної війни в Україні найбільші європейські компанії зазнали щонайменше €100 млрд сумарних прямих збитків від своєї діяльності в Росії.

Про це йдеться в аналізі видання Financial Times.

У річних звітах 176 із 600 проаналізованих компаній зафіксовано знецінення активів, витрати, пов’язані з обміном іноземної валюти, а також одноразові витрати внаслідок продажу, закриття чи скорочення бізнесу в РФ.

Сукупна цифра втрат не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, зокрема підвищення вартості енергії та товарів.

Найбільших втрат зазнали нафтогазові групи. Три компанії – BP, Shell та TotalEnergies прозвітували про сумарні збитки на суму €40,6 млрд. Однак втрати були компенсовані суттєво вищими цінами на нафту та газ, що допомогло цим групам отримати небувалий сукупний прибуток минулого року в розмірі близько €95 млрд ($104 млрд).

Компанії з надання комунальних послуг зазнали втрат у розмірі €14,7 млрд, тоді як промислові підприємства, зокрема й виробники автомобілів, – €13,6 млрд.

Фінансові компанії, включно з банками, страховими та інвестиційними компаніями, звітували про €17,5 млрд у вигляді списання та інших витрат.

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea у січні заявила, що експропріація Кремлем її бізнесу в Росії призвела до втрати €2 млрд з її банківських рахунків.

Німецька енергетична компанія Uniper зафіксувала збитки на €5,7 млрд, а фінська Fortum – €5,3 млрд.

Одинадцять виробників автомобілів загалом втратили €6,4 млрд. Наприклад, французький автоконцерн Renault оцінив у €2,3 млрд збитки після продажу свого заводу в Москві та частки в російській компанії АвтоВАЗі у травні 2022 року. У Volkswagen повідомили про списання активів на €2 млрд.

Що стосується фінансового ринку, то один із найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale навесні минулого року продав Росбанк наближеному до Кремля олігарху Володимиру Потаніну. При цьому Société Générale зазнав збитків у розмірі €3,1 млрд.

– Але лише жменька серед 45 західних банків із російськими філіями залишили країну, частково через обмеження, накладені Москвою, – пише FT.

Raiffeisen, один із найбільших західних банків у РФ, прозвітував про €1 млрд у вигляді списань та інших витрат. Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International вивчає можливість продажу бізнесу в Росії, який наразі оцінюється у €1 млрд.

Найбільше збитків зазнали британські компанії (понад €30 млрд), далі йдуть німецькі та французькі (понад €20 млрд).

За оцінками аналітиків, рішення РФ захопити контроль над російськими підприємствами імпортерів газу Fortum і Uniper, а також так звана націоналізація Danone і Carlsberg може свідчити про подальші проблеми для бізнесу.

За даними Київської школи економіки (KSE), понад 50% із 1 871 європейської компанії, які працювали в Росії до повномасштабної війни, досі залишаються на російському ринку. Йдеться, наприклад, про італійську UniCredit, австрійську Raiffeisen, швейцарську Nestlé та британську Unilever.

Як пояснила виданню співробітниця KSE Анна Власюк, компанії, які досі діють у РФ, йдуть на ризик через загрозу експропріації активів. А отримання будь-яких дивідендів є майже неможливим.

– Компаніям, які досі там існують, було б краще просто списати бізнес. Я не думаю, що хтось перебуває в безпеці. Який був привід для привласнення Carlsberg? Чи справді це питання національної безпеки? Я так не думаю, – заявила вона.

Аналітики пояснюють, що навіть якщо компанія втратила значну суму грошей, залишаючи російський ринок, ті, хто там надалі працюють, ризикують втратити набагато більше.

Джерело : Financial Times

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