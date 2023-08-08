Жінки ще народять: Маляр пояснила, чому великі втрати на фронті не зупиняють РФ

Російську владу не лякають втрати своїх людей у повномасштабній війні проти України. З великою ймовірністю, Москва не зупинить наступ, якщо будуть ще більші втрати особового складу російських військ.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю ведучому національного інформаційного телемарафону Вадиму Карп’яку. Вона зазначила, що навіть понад 250 тис. не стимулює Кремль задуматися про зупинення наступу.

– З великою ймовірністю – ні. Я не думаю, що російську владу лякають їхні людські втрати, тому що їхня ментальність схвалює вислів, що жінки ще народять. Взагалі вартість людського життя у Російській “імперії”, я так це назвала б, вкрай низька. Але що може зупиняти? Зараз їх від відкритої мобілізації зупиняє невдоволення жінок, мам і дружин тим, що там гинуть чоловіки та діти.

Маляр розповіла, що ворог втрачає багато військової техніки, оскільки Сили оборони України знищують російський наступальний і оборонний потенціал.

– Вони збільшують кількість обстрілів на Сході, вичерпуючи швидше за все свої резерви, тому що це величезна ціна їхнього наступу для них. Наші сили зупиняють ворога, знищують їхній наступальний і оборонний потенціал – це не лише загиблі та поранені. Якщо підсумувати за минулий тиждень Південь і Схід, то понад 340 одиниць військової техніки, серед яких танки, ракетно-зенітні установки, станції радіоелектронної боротьби, міномети, гаубиці.

Знищено близько 70 пунктів компактного місцеперебування їхніх військовослужбовців, понад 10 пунктів управління, звідки вони наводять стрільбу. Все, що мусило сюди йти, вже не піде. Те, чим вони повинні були захищатися, ми в них забрали, – стверджує заступниця міністра оборони.

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