США готові реагувати на військову взаємодію флотилій РФ та Китаю – Пентагон

Пентагон уважно відстежує спільну військову активність флотилії Росії й Китаю та готовий діяти, якщо потребуватиме того ситуація.

Про це заявив спікер Пентагону генерал Патрік Райдер.

Так, нещодавно в районі Алеутських островів, що в Беринговому морі, з’явилися російська і китайська флотилії.

NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) і NORTHCOM (Північне командування Збройних сил США) стежили за активністю кораблів двох країн. Вони перебували в міжнародних водах.

За словами Райдера, поки не було моментів, коли ці кораблі вважалися такими, що становлять загрозу. Тому, як і будь-яка інша країна, вони можуть вільно проводити навчання в міжнародному повітряному просторі, у міжнародних водах, зазначив речник Пентагону.

— Ми продовжимо спостереження, але, думаю, нікого не здивує, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи співробітництва, і ми продовжуватимемо слідкувати за цією ситуацією та діятимемо відповідним чином, — зазначив Патрік Райдер.

У липні повідомлялося, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн, що у 30 разів більше, ніж Україна, пише видання Politico із посиланням на митні документи.

На 69% із Китаю до Росії зріс експорт кераміки, яка використовується у бронежилетах. Тоді як експорт в Україну впав на 61%.

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