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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Серія пожеж у РФ: у Курчатові горить п’ятиповерхівка

Пожежа в Курчатові Курської області РФ

Удень 9 серпня в Курчатові Курської області РФ палає п’ятиповерхівка.

Курчатов Курської області РФ

За свідченнями очевидців, вогонь спалахнув на даху будинку по вул. Ленінградській.

Мережу заполонили кадри, як у небо здіймається густий чорний дим.

У МНС Росії ситуацію поки не коментували.

Немає коментарів і від губернатора області Романа Старовойта.

Нагадаємо, що наразі у РФ понад півтори сотні рятувальників ліквідовують масштабну пожежу нібито в ангарі з піротехнікою в Сергіїв-Посаді в Підмосков’ї.

По допомогу до медиків там звернулися 25 людей. До лікарень госпіталізовано двох осіб.

До слова, неспокійно в Московській області було й уночі.

Ще о 03:16 9 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що до російської столиці летіли два безпілотники.

Обидва дрони, запевнив він, збила протиповітряна оборона.

Один – буцімто в районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе.

Джерело: Типичный Курск

Фото: Типичный Курск

Москва, Пожежа, Росія, РФ
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