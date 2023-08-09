Серія пожеж у РФ: у Курчатові горить п’ятиповерхівка
Удень 9 серпня в Курчатові Курської області РФ палає п’ятиповерхівка.
За свідченнями очевидців, вогонь спалахнув на даху будинку по вул. Ленінградській.
Мережу заполонили кадри, як у небо здіймається густий чорний дим.
У МНС Росії ситуацію поки не коментували.
Немає коментарів і від губернатора області Романа Старовойта.
Нагадаємо, що наразі у РФ понад півтори сотні рятувальників ліквідовують масштабну пожежу нібито в ангарі з піротехнікою в Сергіїв-Посаді в Підмосков’ї.
По допомогу до медиків там звернулися 25 людей. До лікарень госпіталізовано двох осіб.
До слова, неспокійно в Московській області було й уночі.
Ще о 03:16 9 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що до російської столиці летіли два безпілотники.
Обидва дрони, запевнив він, збила протиповітряна оборона.
Один – буцімто в районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе.
Джерело: Типичный Курск
Фото: Типичный Курск
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський