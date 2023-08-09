США відреагували на повідомлення про можливий замах на Зеленського
США спостерігають шпигунську активність РФ в Україні і підтримують зусилля Києва щодо притягнення до відповідальності за ці дії.
Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.
– Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні протягом певного часу, – повідомив він.
За його словами, у США бачили повідомлення про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського, однак коментувати деталі – у компетенції української сторони.
– Ми повною мірою підтримуємо спільні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії, – додав представник Держдепу.
Раніше Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка готувала ракетний удар по Миколаївщині під час візиту президента Володимира Зеленського.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський