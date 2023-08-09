США відреагували на повідомлення про можливий замах на Зеленського

США спостерігають шпигунську активність РФ в Україні і підтримують зусилля Києва щодо притягнення до відповідальності за ці дії.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.

– Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні протягом певного часу, – повідомив він.

За його словами, у США бачили повідомлення про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського, однак коментувати деталі – у компетенції української сторони.

– Ми повною мірою підтримуємо спільні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії, – додав представник Держдепу.

Раніше Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка готувала ракетний удар по Миколаївщині під час візиту президента Володимира Зеленського.

Джерело : Укрінформ

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