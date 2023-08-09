Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
У Нью-Йорку на пляжі Роквей-Біч зафіксували перший за 60 років напад акули. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.
Про це пише газета The New York Times, посилаючись на повідомлення влади.
Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. У поліцейському звіті зазначається, що Колтунюк плавала одна. Після того, як рятувальники почули її крики про допомогу, витягнули її з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.
Нині Міністерство закордонних справ перевіряє цю інформацію, повідомив речник відомства Олег Ніколенко в коментарі ВВС Україна.
Потім жінку доправили до лікарні у критичному стані. У поліції повідомили, що її стан оцінюється як “важкий, але стабільний”.
On the beach of New York, a shark attacked a Ukrainian emigrant, reports The New York Post.
This incident was the first shark attack on this beach since 1953. According to the publication, 65-year-old Tetyana Koltuniuk, a native of Odesa, suffered serious injuries, losing… pic.twitter.com/mAIy1VNUL5
— FLASH (@Flash_news_ua) August 9, 2023
У поліцейському звіті зазначається, що акула відкусила у жінки 9 кг плоті, але NYT припускає, що цифри значно завищені після ознайомлення зі знімками.
У департаменті парків заявили, шо укуси акул у Роквеї трапляються вкрай рідко. Після інциденту рятувальники наказали всім вийти з води. На вертольотах відбулося прочісування води, але не було виявлено жодної акули. У вівторок пляж був закритий для купання та серфінгу.
Газета зазначає, що це перший підтверджений випадок нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х років, згідно з Глобальною базою даних про напади акул. Останній задокументований укус акули в місті, внесений до бази даних, стався в 1958 році.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський