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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання

акула напала
Фото: Unsplash

У Нью-Йорку на пляжі Роквей-Біч зафіксували перший за 60 років напад акули. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.

Про це пише газета The New York Times, посилаючись на повідомлення влади.

Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. У поліцейському звіті зазначається, що Колтунюк плавала одна. Після того, як рятувальники почули її крики про допомогу, витягнули її з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.

Нині Міністерство закордонних справ перевіряє цю інформацію, повідомив речник відомства Олег Ніколенко в коментарі ВВС Україна.

Потім жінку доправили до лікарні у критичному стані. У поліції повідомили, що її стан оцінюється як “важкий, але стабільний”.

У поліцейському звіті зазначається, що акула відкусила у жінки 9 кг плоті, але NYT припускає, що цифри значно завищені після ознайомлення зі знімками.

У департаменті парків заявили, шо укуси акул у Роквеї трапляються вкрай рідко. Після інциденту рятувальники наказали всім вийти з води. На вертольотах відбулося прочісування води, але не було виявлено жодної акули. У вівторок пляж був закритий для купання та серфінгу.

Газета зазначає, що це перший підтверджений випадок нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х років, згідно з Глобальною базою даних про напади акул. Останній задокументований укус акули в місті, внесений до бази даних, стався в 1958 році.

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Джерело: NYT, AP News, BBC Україна
Акула, Нью-Йорк, США
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