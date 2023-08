Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання

У Нью-Йорку на пляжі Роквей-Біч зафіксували перший за 60 років напад акули. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.

Про це пише газета The New York Times, посилаючись на повідомлення влади.

Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. У поліцейському звіті зазначається, що Колтунюк плавала одна. Після того, як рятувальники почули її крики про допомогу, витягнули її з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.

Нині Міністерство закордонних справ перевіряє цю інформацію, повідомив речник відомства Олег Ніколенко в коментарі ВВС Україна.

Потім жінку доправили до лікарні у критичному стані. У поліції повідомили, що її стан оцінюється як “важкий, але стабільний”.

On the beach of New York, a shark attacked a Ukrainian emigrant, reports The New York Post.

This incident was the first shark attack on this beach since 1953. According to the publication, 65-year-old Tetyana Koltuniuk, a native of Odesa, suffered serious injuries, losing… pic.twitter.com/mAIy1VNUL5

