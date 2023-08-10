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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кремль намагається відрізати росіян від VPN, щоб приховати правду про війну – британська розвідка

кремль
Фото: Pexels

Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, активізувала свої зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Багато найпопулярніших VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

VPN дають змогу користувачам приховувати доступ до інтернету, зберігати конфіденційність і обходити державну цензуру.

Зазначено, що VPN надзвичайно популярні в Росії, попри те, що з 2017 року вони стали незаконними. Вони дають змогу користувачам отримувати доступ до об’єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну проти України.

– VPN, ймовірно, є найбільшою вразливістю в спробах російської держави встановити всеосяжний внутрішній інформаційний контроль, – зазначають у британській розвідці.

У відомстві також додають, що окрім посилення технічних збоїв, Росія також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, стверджуючи, що VPN ставлять під загрозу їхні особисті дані.

Раніше Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт працівника Бундесверу за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

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Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Війна в Україні, Росія
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