Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Припущення про вихід вагнерівців з Білорусі свідчать про те, що деякі аспекти угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним після бунту 24 червня провалилися.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 8 серпня російське інсайдерське джерело стверджувало, що ПВК проводить перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп у 500-600 осіб до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей, а другий етап розпочнеться після 13 серпня.

Джерела припускають, що сили Вагнера можуть покинути Білорусь, тому що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли виявив, що РФ не платитиме за розміщення бойовиків, як він, очевидно, очікував.

Невелика група інструкторів ПВК залишиться в Білорусі для навчання білоруських військових.

Водночас наразі у Інституті не спостерігають візуальних свідчень відходу найманці з Білорусі.

– Твердження про те, що сили Вагнера переміщуються з Білорусі, згадки командування Вагнера про нові накази і заяви про майбутню “активацію” сил Вагнера наприкінці серпня, імовірно, припускають, що аспекти угоди, що дала змогу ПВК переїхати до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, зірвалися, – підсумовують аналітики.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що в Білорусі на аеродромі Зябровка у Гомельській області розпочали зведення наметового містечка для бойовиків ПВК Вагнера.

Читайте також
Гарантії безпеки для України не залежатимуть від того, хто буде президентом США – Держдеп
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину

Джерело: ISW
Білорусь, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кремль намагається відрізати росіян від VPN, щоб приховати правду про війну – британська розвідка
кремль
Бомбардувальник Посланник нового покоління: над чим працював завод у Сергієвому Посаді, де лунали вибухи
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді під Москвою: кількість постраждалих зросла, є загиблі
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Працював на розвідку Росії: співробітника Бундесверу підозрюють у шпигунстві
Бундестаг
Під обмеження потрапили авіалінії: США запровадили нові санкції проти Білорусі
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь