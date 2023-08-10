Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, повернуться до РФ: в ISW назвали причину

Припущення про вихід вагнерівців з Білорусі свідчать про те, що деякі аспекти угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним після бунту 24 червня провалилися.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 8 серпня російське інсайдерське джерело стверджувало, що ПВК проводить перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп у 500-600 осіб до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей, а другий етап розпочнеться після 13 серпня.

Джерела припускають, що сили Вагнера можуть покинути Білорусь, тому що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли виявив, що РФ не платитиме за розміщення бойовиків, як він, очевидно, очікував.

Невелика група інструкторів ПВК залишиться в Білорусі для навчання білоруських військових.

Водночас наразі у Інституті не спостерігають візуальних свідчень відходу найманці з Білорусі.

– Твердження про те, що сили Вагнера переміщуються з Білорусі, згадки командування Вагнера про нові накази і заяви про майбутню “активацію” сил Вагнера наприкінці серпня, імовірно, припускають, що аспекти угоди, що дала змогу ПВК переїхати до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, зірвалися, – підсумовують аналітики.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що в Білорусі на аеродромі Зябровка у Гомельській області розпочали зведення наметового містечка для бойовиків ПВК Вагнера.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.