В ООН відреагували на обстріл готелю в Запоріжжі, який використовували для допомоги жителям

Гуманітарна координаторка Організації Об’єднаних Націй в Україні Деніз Браун відреагувала на російську ракетну атаку по готелю Рейкарц у Запоріжжі, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Заява гуманітарної координаторки оприлюднена на офіційному сайті ООН. Браун заявила, що цей готель використовували співробітники ООН та інших гуманітарних організацій для допомоги місцевим жителям Запоріжжя.

– Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялася у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців з комбінату Азовсталь у Маріуполі в травні минулого року, – стверджує вона.

Браун зазначила, що удари РФ по цивільній інфраструктурі призвели до численних поранень та смертей мирних жителів, досягли просто неймовірних обсягів та порушень міжнародного гуманітарного права.

Водночас гуманітарна координаторка ООН вимагає від Російської Федерації дотримуватися наданих міжнародних зобовʼязань, негайно припинити невибіркові та численні удари на території України.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня загинула одна людина, ще поранені 16 осіб, серед яких є четверо дітей.

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