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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Єгипет не планує відправляти зброю Україні на прохання США – WSJ

Єгипет - прапор
Фото: Pixabay

Єгипет не планує надавати свою зброю Україні, попри численні прохання Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських та єгипетських чиновників.

Як зазначає видання, Каїр раніше мав намір постачати ракети Росії. Але через звернення Вашингтона влада відмовилася від подібних планів.

Після цього американські офіційні особи попросили Єгипет передати зброю нашій державі.

За даними WSJ, міністр оборони США Ллойд Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Таке прохання ні до чого не привело, і відтоді офіційні представники США неодноразово порушували питання передання зброї у спілкуванні з єгипетськими колегами. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

– У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю, – пише WSJ.

Водночас офіційний представник Держдепу США наголосив, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

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Єгипет, Війна в Україні, США
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