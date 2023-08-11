Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР

російські російський військовий
Фото: Getty Images

Серед російських офіцерів збільшилась кількість суїцидів після вторгнення в Україну.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, зростання кількості суїцидів серед російських офіцерів може бути пов’язана зі страхом, що їх доженуть українські військові.

Юсов наголосив, що Україна готова прийняти тих російських військових, які не хочуть виконувати злочинні накази Кремля. Будь-хто від рядового до генералів і командувачів у рамках проєкту Хочу жить може здатися в полон. Для росіян – це найкращий і найбезпечніший варіант.

– Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права, попри те, що йдеться про вбивць і агресорів, – запевнив Юсов.

Юсов розповів, що росіяни досі не можуть змиритися з тим, що українці їх не зустрічають з квітами.

До того ж російські спецслужби, на жаль, залишаються достатньо загрозливою і ефективною у багатьох питаннях силою, на них витрачають колосальні ресурси. Крім того, ворог не припиняє спроб запустити своїх агентів в українські органи місцевої влади.

Читайте також
РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі для втягнення у війну проти України – ГУР
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР

Джерело: Укрінформ
Армія Росії, Війна в Україні, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не такий вже й швидкий: що відомо про ракетний комплекс Кинджал та його характеристики
рк кинжал
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.08.2023
Deepstatemap
Околиці Херсону від самого ранку під обстрілом: що відомо
Вибух
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь