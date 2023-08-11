Від початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР

Серед російських офіцерів збільшилась кількість суїцидів після вторгнення в Україну.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, зростання кількості суїцидів серед російських офіцерів може бути пов’язана зі страхом, що їх доженуть українські військові.

Юсов наголосив, що Україна готова прийняти тих російських військових, які не хочуть виконувати злочинні накази Кремля. Будь-хто від рядового до генералів і командувачів у рамках проєкту Хочу жить може здатися в полон. Для росіян – це найкращий і найбезпечніший варіант.

– Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права, попри те, що йдеться про вбивць і агресорів, – запевнив Юсов.

Юсов розповів, що росіяни досі не можуть змиритися з тим, що українці їх не зустрічають з квітами.

До того ж російські спецслужби, на жаль, залишаються достатньо загрозливою і ефективною у багатьох питаннях силою, на них витрачають колосальні ресурси. Крім того, ворог не припиняє спроб запустити своїх агентів в українські органи місцевої влади.

Джерело : Укрінформ

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