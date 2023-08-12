Білорусь винна сама: Польща про бажання Лукашенка “налагодити стосунки”
У польському МЗС відреагували на нібито бажання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка покращити відносини між Мінськом та Варшавою.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю RMF FM сказав, що якщо це не блеф, то шлях до покращення відносин між країнами “дуже простий”.
— Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Припинити напади на наш кордон, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених – у білоруських в’язницях перебуває понад 1 000 осіб, – зазначив Яблонський.
За його словами, рішення залежить виключно від осіб, що перебувають при владі у Білорусі.
Яблонський сказав, що Варшава ніколи не мала ворожих намірів щодо Білорусі, а навпаки хотіла, щоб відносини між країнами були якомога кращими.
— Але це білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що ми маємо погані відносини. Білорусь – це просто країна з ворожим ставленням до Польщі, – заявив він.
У п’ятницю, 11 серпня, Олександр Лукашенко заявив, що готовий до поліпшення білорусько-польських відносин. За його словами, “сусідів не вибирають, вони від Бога”.
Лукашенко доручив уряду і МЗС Білорусі запропонувати західним сусідам “план добросусідства і миру”. Він сказав, що Мінськ готовий до поліпшення відносин з ЄС, але з урахуванням “власних інтересів”.
Джерело: RMF FM
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