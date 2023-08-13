До інфляції та обвалу ринку нерухомості: до чого призведе падіння рубля в РФ
Протягом цього року російський рубль втратив від своєї вартості 40%, а це означає, що приблизно на 4-6% збільшився рівень інфляції в РФ.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив економіст, радник президента України Олег Устенко.
Він зауважив, те, що рубль обвалився до 100 одиниць за долар вплине на інфляцію в Росії.
– Споживчий кошик росіянина нехай і не повністю, але достатньо залежить і від імпорту. Звичайно, й імпорт зараз обмежений в Росії. Але все одно, навіть якщо ми думаємо з приводу імпорту з того ж Китаю, я дивлюсь по цінах на автомобілі, на більш такі тривалі продукти використання у Росії, скажімо, пральні машинки. Те, що називається “товари більш тривалого використання”. Ціна фіксується не у рублях, а у доларах, – каже він.
Устенко зауважив, що приблизно 10-15% споживчого кошику залежить від імпортних цін.
Одним із наслідків здешевшання рубля є й те, що заощадження пересічного росіянина вдвічі зменшилися, якщо рахувати це у валютному еквіваленті.
Третій фактор падіння рубля – це негативний вплив на ринок нерухомості, який так само залежить від курсу.
Крім того, все, що стосується банківського сектору Росії також матиме прогалини – почне збільшуватися рівень поганих активів.
Нагадаємо, що у ніч на 12 серпня один американський долар коштував 100 рублів, що є новим антирекордом.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко