Хто зараз фінансує ПВК Вагнера – версії британської розвідки

Британські розвідники вважають реалістичною можливість, що Кремль більше не фінансує приватну військову компанію Вагнера.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, після невдалого заколоту ПВК Вагнера 23-24 червня 2023 року російська держава діяла проти окремих бізнес-інтересів власника компанії Євгена Пригожина.

Якщо ж Росія більше не платить вагнерівцям, то другим найімовірнішим платником є білоруська влада.

Однак перерахування значних сум було б потенційно небажаним витоком скромних білоруських ресурсів, вважають у британському оборонному відомстві.

Наразі, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні британської розвідки, ПВК Вагнера близька до скорочення штату та реконфігурації.

В основному це необхідно для того, щоб заощадити витрати на забезпечення під час періоду фінансового тиску.

Нагадаємо, у тому, що РФ повністю забезпечувала ПВК Вагнера, очільник Кремля Володимир Путін зізнався 27 червня.

За його словами, лише за рік, із травня 2022 року до травня 2023 року, із російського бюджету на виплати бійцям угруповання було виділено понад 86 млрд рублів.

Тим часом опозиційне російське інтернет-видання Агентство стверджує, що компанії, пов’язані з Пригожиним, продовжують отримувати державні контракти.

За даними ЗМІ, протягом місяця після так званого заколоту ці компанії уклали держконтракти на щонайменше 2 млрд рублів.

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Джерело : Ministry of Defence

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