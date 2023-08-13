Пошкоджено багатоповерхівку та авто: у Бєлгороді пролунали вибухи

У російському Бєлгороді прогриміли вибухи.

Про це пишуть у російських ЗМІ.

Пошкоджено багатоповерхівку та авто. Перед вибухом, кажуть, у місті бачили БпЛА.

На оприлюднених у мережі фото видно потрощені вікна у квартирах та автівках. Чи є постраждалі – поки не відомо.

Нагадаємо, що ввечері 6 липня дев’ять безпілотників атакували нафтосховище та енергопідстанцію в Бєлгородській області РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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