Пошкоджено багатоповерхівку та авто: у Бєлгороді пролунали вибухи
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи.
Про це пишуть у російських ЗМІ.
Пошкоджено багатоповерхівку та авто. Перед вибухом, кажуть, у місті бачили БпЛА.
На оприлюднених у мережі фото видно потрощені вікна у квартирах та автівках. Чи є постраждалі – поки не відомо.
Нагадаємо, що ввечері 6 липня дев’ять безпілотників атакували нафтосховище та енергопідстанцію в Бєлгородській області РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко